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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Движение по Крымскому мосту временно закрыли

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост в пятницу утром на время закрыт для проезда автотранспорта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали дважды в среду днем.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".

Крымский мост Крым
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