Точной даты телефонного разговора Путина и Эрдогана пока нет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако в случае необходимости его можно согласовать в течение нескольких часов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Точной даты разговора нет, в графике его пока нет", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся в турецких СМИ информацию о возможности телефонной беседы президентов России и Турции.

При этом представитель Кремля заметил, что "между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы, поэтому тут проблемы никакой не будет при необходимости".

Представитель Кремля также заявил, что в вопросе выполнения российской части "зерновой сделки" по-прежнему нет прогресса.