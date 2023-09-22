Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Точной даты телефонного разговора Путина и Эрдогана пока нет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако в случае необходимости его можно согласовать в течение нескольких часов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В миреЭрдоган считает, что украинский кризис продлится долгоЭрдоган считает, что украинский кризис продлится долгоЧитать подробнее

"Точной даты разговора нет, в графике его пока нет", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся в турецких СМИ информацию о возможности телефонной беседы президентов России и Турции.

При этом представитель Кремля заметил, что "между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы, поэтому тут проблемы никакой не будет при необходимости".

Представитель Кремля также заявил, что в вопросе выполнения российской части "зерновой сделки" по-прежнему нет прогресса.

Дмитрий Песков Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

В Москве считают, что трения между Украиной и странами Европы будут нарастать

Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Песков не связывает ограничение экспорта бензина с опасениями социального взрыва

Военные РФ уничтожили украинскую ракету и два дрона у побережья Крыма

ФНС на портале Единого госреестра ЗАГС запустила сервис подбора имени ребенку

ФНС на портале Единого госреестра ЗАГС запустила сервис подбора имени ребенку

Перепроданный пакет Тольяттихимбанка в "Метафракс Кемикалс" перейдет государству

МЧС разработало меры по противодействию незаконному обороту пиротехники

МЧС разработало меры по противодействию незаконному обороту пиротехники

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых над Черным морем украинских БПЛА

Беспилотник уничтожен в Туапсе Краснодарского края

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });