Эрдоган считает, что украинский кризис продлится долго

Фото: Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Summit

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис продлиться достаточно долго, но выразил надежду на его скорейшее урегулирование.

"Совершенно очевидно, что эта война продлится долго. Мы очень хотим надеяться на то, что она закончится как можно скорее", - сказал президент в интервью телеканалу PBS.

Он добавил, что "Россия также хотела бы скорейшего урегулирования кризиса".

В ответ на вопрос ведущего, на чем основана его уверенность, Эрдоган сказал: "Я просто принимаю во внимание слова лидера. Господин Путин выступает за то, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Вот что он сказал. И я верю его замечаниям".

Турецкий лидер также заявил, что доверяет России и заявлениям ее руководства не меньше, чем Западу.

Отвечая на замечание ведущего о том, что в мире не склонны доверять России Эрдоган отметил: "Я не согласен. Половина моих поставок природного газа поступает из России, что означает нашу солидарность. Мы предпринимаем взаимные шаги вперед, а также сотрудничаем в области оборонной промышленности. Мы можем делать все это с Россией", добавив: "Так случилось, что Россия - один из моих ближайших соседей".