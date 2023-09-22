Кремль предложил оспаривать в суде налог на прибыль с замороженных на Западе активов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Владельцы замороженных российских активов за рубежом должны оценить с юридической точки зрения решение Запада о введении налога на прибыль на это имущество, если будет желание оспорить такие меры, то последует обращение в суд, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет. В случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желание оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям", - сказал он, комментируя решение Минфина США, поддержавшего соответствующее введение ЕС налога на прибыль от замороженных российских активов.