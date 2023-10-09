ЦБ продолжает работу над обменом замороженными активами инвесторов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России совместно с правительством продолжают работать над механизмом обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, заявил в Госдуме первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Работа продолжается, я надеюсь, что какие-то результаты мы получим. Хотя в любом случае те механизмы, о которых мы говорили, потребуют не только положительного решения с российской стороны, но и соответствующих решений западных регуляторов, которые должны будут согласиться со своими уже резидентами, у которых зависли здесь на счетах типа "С" средства", - сказал он.

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство и ЦБ подготовили проект указа президента о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. На первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, сейчас активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. В ЦБ объясняли, что проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". Участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным.

Минфин рассчитывает, что механизм обмена заблокированными активами может заработать в 2023 году, говорил в сентябре директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

В первую очередь Минфин и ЦБ хотели бы охватить инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей, сообщал ранее Чистюхин. Зампред ЦБ Алексей Гузнов говорил "Интерфаксу" в сентябре, что механизм обмена заблокированными активами готовится без спешки, детали этой нестандартной юридической конструкции требуют подробного обсуждения, чтобы не допустить ошибок.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.