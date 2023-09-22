Минпромторг подтвердил планы ввести квоту на импорт средств защиты растений

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Квота на импорт в Россию химических средств защиты растений (ХСЗР) может быть введена с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, подтвердив публикацию "Российской газеты" о подготовке этой меры.

"В подготовленном проекте постановления предлагается ввести квоты на полугодовой период - с 1 января 2024 года до 30 июня 2024 года", - сказали в ведомстве.

Там напомнили, что средства защиты растений в стране выпускают десять 10 крупных предприятий, суммарная мощность производства которых на начало 2023 года составляла 380 тысяч тонн. До 2025 года планируется ввод дополнительных мощностей на 110 тысяч тонн. Объем потребления ХСЗР на российском рынке в 2022 году составил 230 тысяч тонн, из которых 176 тысяч тонн произведено российскими предприятиями на собственных мощностях, импортировано 71,2 тысячи тонн.

Кроме того, в 2022 году было экспортировано порядка 17,5 тысячи тонн ХСЗР.

Сейчас в страну импортируются 635 препаратов ХСЗР (291 гербицид, 148 инсектицидов, 194 фунгицида, 2 прочих СЗР) из 28 стран 54 компаниями. Российские производители выпускают 757 препаратов-аналогов. Отсутствуют аналоги только по 2 препаратам (гербициды), суммарный объем ввоза которых в 2022 году составил 43,8 тонны.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, мотивы квотирования импорта средств защиты растений совершенно непонятны.

"Если в случае семян (планируется квотировать их импорт - ИФ) речь идет фактически о создании новой, инвестиционноемкой отрасли, то в случае производства ХСЗР состав игроков сформировался уже достаточно давно, а в отрасли не заявлено ни одного нового инвестпроекта. Как нет и настоящего импортозамещения", - сказал он.

По его словам, практически все действующие вещества производятся за рубежом. "Российские производители просто миксуют импортные исходные действующие вещества и продают результат как отечественный продукт, - заявил Зернин. - У них это неплохо получается и без ограничения конкуренции, их доля на рынке устойчиво растет, как и прибыль, которую они активно вкладывают не в импортозамещение, а в скупку непрофильных для них активов, тех же земель сельхозназначения".

Как считает Зернин, "крайним в этой ситуации окажется сельхозпроизводитель, себестоимость производства продукции которого будет и дальше расти".