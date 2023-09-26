РФ реализует ряд проектов по созданию действующих веществ для средств защиты растений

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия реализует ряд инвестпроектов по созданию действующих веществ для производства химических средств защиты растений (ХСЗР), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве признали, что в настоящее время российские производители пестицидов закупают за рубежом действующие вещества. В некоторых странах есть подготовленные для производства действующих веществ территории и опыт их успешного функционирования, чем целесообразно пользоваться в решении вопроса по созданию российских, либо совместных производств таких веществ, сказали в ведомстве.

В министерстве заявили, что появившаяся на минувшей неделе информация, что в отрасли отсутствуют новые инвестиционные проекты, не соответствует действительности. В настоящее время основным направлением развития химической промышленности является мало- и среднетоннажная химия, в рамках которого предусматривается создание производств действующих веществ для ХСЗР.

В частности, с китайскими производителями реализован новый совместный проект в сфере производства 10 действующих веществ (тебуконазол, пропиконазол, имазамокс, метамитрон, планируются к выпуску бентазон, азоксистробин, флорасулам). Он будет обеспечивать поставки действующих веществ в Россию.

"Сотрудничество с КНР в этом направлении продолжается и в отношении глифосфата, производство которого планируется организовать на площадке предприятия в Пермском крае", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в стадии подготовки находится проект по созданию производства семи действующих веществ (бентазон, римсульфурон, микосульфурон, трифлусульфурон метил технический, трибенурон, имазамокс, флорасулам) на территории Московской области.

На этом список проектов не ограничивается, отметили в ведомстве.

"Минпромторг России работает над формированием отрасли ХСЗР, которая будет отвечать запросам потребителей, принятым в Российской Федерации экологическим стандартам и многим другим параметрам", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается ввести квоту на импорт ХСЗР с 1 января по 30 июня 2024 года.