Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов", сообщила пресс-служба кабмина.

Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП). Исходя из этих цифр дефицит может быть на уровне 1,6 трлн рублей.

В 2025 году доходы, как следует из материалов, составят 33,5 трлн рублей (17,6% ВВП), в 2026 году - 34,1 трлн рублей (16,8% ВВП). Расходы на эти годы планируются в размере 34,4 трлн рублей (18,0% ВВП) и 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП) соответственно. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году снизится до 900 млрд рублей, а в 2026 году повысится до 1,5 трлн рублей.

Исходя из прогнозных показателей Минэкономразвития по объему ВВП, в 2024 году дефицит может составить порядка 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,47% ВВП и 0,7% ВВП в 2026 году.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства, предложил со следующего года вернуться к расчету параметров бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть ($60/барр.), а не базовой суммы доходов.

"Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы базовые нефтегазовые доходы рассчитывали исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель", - сказал он. "Предлагаем принять на следующий и последующие годы. Та же самая цена ($60/барр. - ИФ), которая, по сути, была положена в расчеты базовой суммы 8 трлн рублей", - отметил министр.

Силуанов также сообщил, что для финансового обеспечения расходов будут привлечены и источники финансирования дефицита бюджета с внутреннего рынка. "Общий объем привлечения таких источников для финансирования расходов в виде заимствований составит более 4 трлн рублей ежегодно", - сказал он. Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета в ближайшие три года будет покрываться в "основном за счет заимствований".

Действующим законом о бюджете на 2023-2025 годы было запланировано размещение государственных ценных бумаг в валюте РФ в 2024 году в объеме порядка 3,4 трлн рублей. В текущем году план составляет 3,5 трлн рублей.

На следующей неделе законопроект должен поступить в Госдуму.