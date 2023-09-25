Министров обязали лично приходить в комитеты Думы на обсуждение бюджета

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство обязало министров присутствовать лично на заседаниях профильных комитетов Госдумы при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете на 2024-2026 годы и связанных с ним проектов законов.

Об этом говорится в перечне решений правительства, принятых 22 сентября, и опубликованных на сайте кабинета министров.

"Руководителям федеральных органов исполнительной власти принимать личное участие в заседаниях профильных комитетов, комитета Государственной Думы по бюджету и налогам (в части расходов на реализацию государственных программ РФ) при рассмотрении законопроектов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в одном из решений.

Министры традиционно приходят на заседания профильных комитетов при рассмотрении проекта бюджета, при этом в рассмотрении государственных программ на думском комитете по бюджету могут принимать участие и заместители министров.

Руководители ряда думских комитетов и ранее настаивали на присутствии на заседании комитетов чиновников соответствующего ранга. Так, в апреле комитет Госдумы по финансовому рынку был вынужден выбиться из графика рассмотрения годового отчета ЦБ за 2022 год, поскольку на одно из запланированных во вторник заседаний совместной рабочей группы от правительства пришли представители ниже уровня заместителей министра.