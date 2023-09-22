Все оттенки подсудности – первый общий иск к Euroclear и Clearstream в Москве. Репортаж

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы провел предварительные слушания по иску банка "Объединенный капитал" сразу к двум европейским депозитариям – Euroclear и Clearstream.

Иск банка о взыскании убытков поступил в суд в августе. Их размер в карточке дела не указан. В качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

На заседании присутствовали представители банка, НРД и Euroclear. Второй ответчик - Clearstream - в суд не явился.

Где и с кем судиться, и судиться ли вообще?

Представитель Euroclear сразу же заявил ходатайство о прекращении производства по делу, указав на его неподсудность российскому суду. "Согласно общему правилу, у нас все иски должны подаваться, как в России, так и за рубежом, по месту нахождения ответчика. Euroclear находится в Бельгии. Соответственно, необходимо подавать любые иски против него в бельгийский суд", - сказал он.

Последствия от действий депозитариев наступили на территории РФ, поэтому он должен рассматриваться российским судом, возразил представитель истца. Банк получил убытки из-за заморозки на счетах НРД в Euroclear и Clearstream собственных и клиентских активов, объяснил он суть претензий.

"Дело с аналогичными требованиями к Euroclear было уже рассмотрено по иску банка "Санкт-Петербург". Мы также это решение и постановление апелляционного суда прикладывали к нашему иску. Все те же самые доводы о неподсудности настоящего дела Арбитражному суду города Москвы Euroclear уже заявлялись в том деле и были отклонены судом", - заметил представитель банка.

Подачу иска в суд Москвы, а не Санкт-Петербурга, где банк зарегистрирован, истец объяснил публикациями в СМИ о наличии на счетах НРД у Euroclear и Clearstream денежных средств. "Поскольку НРД находится в Москве, мы выбрали Арбитражный суд Москвы", - заявил представитель банка.

Отвечая на вопрос, почему требования к европейским депозитариям объединились в одном иске, он отметил, что изначально планировалось подать иск только к Euroclear. "Но при анализе ценных бумаг было обнаружено, что в отношении 11 облигаций отсутствуют сведения о точном месте хранения. Мы направили запрос в НРД. НРД нам ответил, что ему самому неизвестно, и эти облигации учитываются с двойным местом хранения. То есть на сегодняшний день мы точно знаем, что облигации учитываются либо в Euroclear, либо Clearstream. Но мы не знаем - где конкретно, в связи с чем мы заявили солидарные требования", - пояснил представитель банка.

Эти обстоятельства подробно изложены в ходатайстве об уточнении требований, добавил он.

Судья, знакомясь с материалами, высказал замечания по оформлению исковых требований, указав на необходимость более подробного описания убытков. Их точную сумму он не назвал.

Представитель Euroclear, комментируя доводы истца, отметил, что вред в принципе не наступил, поскольку активы просто заблокированы из-за санкций к НРД.

"И, собственно говоря, у нас истец и те лица, в интересах которых он действует, не утратили возможность это все получить. И опять же истец, например, мог точно так же, как и физические лица, в чьих интересах он действует, обратиться за лицензией, получить эту лицензию, разблокировать эти денежные средства и ценные бумаги. И, соответственно, их получить, просто минуя НРД. Поэтому поскольку вред не наступил, то нельзя и говорить, что РФ является местом его наступления", - заметил он.

Clearstream не пришел

"Что по поводу второго ответчика? Он находится где? В Люксембурге, да? Что с его извещением?", - поинтересовался судья.

Депозитарию иск направлен, ответил представитель истца. Но вместе с тем банку не удалось получить выписку из торгового реестра Люксембурга для подтверждения его юридического статуса, а адрес Clearstream он взял с официального сайта.

"Да чем это подтверждает, что это адрес ответчика, истец? Каким образом у нас подтверждается правовой статус иностранного лица? Вы должны прислать выписку из уполномоченных органов", - отреагировал судья.

"Как мы можем приступить к рассмотрению спора, если у нас еще пока неизвестен статус вашего второго ответчика? Мы даже не можем начать его извещать, потому что неизвестен его адрес", - добавил он.

Представитель банка в ответ пообещал представить выписку в течение недели. Судья отложил заседание до 8 ноября.