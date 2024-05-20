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Суд частично удовлетворил иск "Объединенного капитала" к Euroclear и Clearstream

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил взыскать с европейских депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking по иску банка "Объединенный капитал" более $33,5 млн.

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Банк в августе 2023 года обратился в суд с требованием взыскать с Euroclear убытки в размере $32,69 млн и 324,2 тысячи евро, с Clearstream - $12,5 тысячи и 12,8 тысячи рублей. Также в иске были заявлены требования о взыскании с европейских депозитариев более $10,5 млн и 4 млн евро в рамках доверительного управления. В качестве третьего лица к делу был привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Согласно опубликованным материалам, суд решил взыскать с Euroclear в пользу банка "Объединенный капитал" убытки в размере $32,69 млн и 324,2 тысячи евро, средства, начисленные за период с 10 сентября 2023 года по 4 февраля 2024 года, в размере $566 тысяч и 17,9 тысячи евро, а также расходы по оплате госпошлины. С Clearstream решено взыскать убытки в размере $12,5 тысячи и 12,8 тысячи рублей, средства, начисленные за период с 10 сентября 2023 года по 4 февраля 2024 года, в размере $33,7 тысячи и 2,36 тысячи евро, а также расходы по госпошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Clearstream Euroclear НРД Объединенный капитал Московская биржа Арбитражный суд
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