Дума осенью рассмотрит законопроекты об индивидуальном жилищном строительстве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Государственная дума РФ в ходе осенней сессии рассмотрит законопроекты, касающиеся развития индивидуального жилищного строительства, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Всероссийского форума Всемирного русского народного собора (ВРНС) "Пространственное развитие и демография в Россия" в Новосибирске в субботу.

"Сегодня все льготные ипотечные программы, которые работают по поручению президента и которые действуют, например, "Семейная ипотека" самая основная до 1 июня 2024 года, льготная, дальневосточная, ипотека для IT (специалистов - ИФ) - если ты покупаешь в многоквартирном жилье квартиру, не нужно дополнительных залогов и обеспечительных мер со стороны родителей, соседа, ничего такого. В ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве - ИФ) ничего такого не было, ровно это нам предстоит сегодня сделать", - сказал он.

Стасишин отметил, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит ряд законов, которые позволят инвестировать средства граждан в ИЖС через эскроу-счета.

"Мы это сделаем в осеннюю сессию, законопроекты готовы, в ближайшее время они поступят от правительства в Госдуму", - сказал он.

При этом, отметил он, в 2023 году на ИЖС было выдано 148,4 тыс. ипотечных кредитов за семь месяцев, на 139% больше, чем в январе - июле прошлого года на 556 млрд рублей.

Он отметил, что в 2022 году в РФ было введено рекордное количество жилья - 102 млн кв. м, в текущем году по данным на 1 сентября - 70 млн кв. м жилья.

"Мы опередили темпы прошлого года за 8 месяцев, если смотреть внутри ввода жилья, то порядка 42 млн кв. метров - это ввод индивидуального жилищного строительства, остальное, 28 млн кв. м - многоквартирное жилье, в 2022 году ввод индивидуального жилья составил 57,5 млн кв. м", - сказал он.