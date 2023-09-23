Глава Севастополя предупредил о новой ракетной опасности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Угроза ракетной атаки объявлена в субботу в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу губернатор сообщал о работе ПВО и падении ракетных обломков в районе причала возле Сухарной балки. В городе остановлено морское сообщение.