Обломки ракет упали в районе причала в Севастополе в результате работы ПВО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки после работы ПВО, сообщил в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все спецслужбы выехали на место.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что Севастополь подвергся украинской ракетной атаке. В ходе ее отражения средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.