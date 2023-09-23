Глава Севастополя предупредил, что угроза очередной ракетной опасности снята

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Повторная угроза ракетной опасности в субботу в Севастополе снята, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Однако позднее он сообщил, что объявлена угроза ракетной атаки, но через некоторое время написал, что угроза очередной ракетной опасности в субботу в Севастополе снята.

Ранее губернатор сообщал о работе ПВО и падении ракетных обломков в районе причала возле Сухарной балки. В городе остановлено морское сообщение.