Морское сообщение восстановили в Севастополе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта возобновили в субботу в Севастополе после 2,5 часов остановки, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Об остановке объявили в 08:59 по Москве. После этого стало известно о ракетной атаке.

Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.