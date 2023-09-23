Шесть белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ за сутки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенными со стороны Украины по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено три и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал хутор Валковский - установлено 4 прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Борисовском районе, по данным Гладкова, из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано 13 прилетов. На окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА сброшен один боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый - выпущено 12 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе окраину села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпущено два минометных снаряда. Обошлось без последствий. В селе Антоновка сбит БПЛА противника. На окраине села Дроновка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено семь артиллерийских снарядов, по окраинам сел Вязовое и Репяховка - пять и два артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено - зафиксировано шесть прилетов. Никто не пострадал. Выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено два автомобиля.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Балки - девять минометных снарядов, по поселку Ленинский - шесть артиллерийских снарядов, по селам Середа и Терезовка - по семь минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - семь гранатометных выстрелов, по хутору Марьино - три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.