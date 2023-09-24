Шесть белгородских муниципалитетов атакованы со стороны Украины за сутки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов. По одному БПЛА сбито в селах Крутой Лог и Топлинка. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Валуйском городском округе, по данным Гладкова, из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Дроновка, пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено два артиллерийских снаряда, по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка - три снаряда. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

По городу Шебекино выпущены три снаряда РСЗО "Град". Никто не пострадал. Есть повреждения на территории производственного цеха промпредприятия - пробита кровля.

В селе Муром с БПЛА сброшено четыре осколочных боеприпаса. Один БПЛА в Муроме посажен и уничтожен.

По селу Новая Таволжанка выпущено десять артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красное - 29 гранатометных выстрелов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, написал губернатор.