Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Сергей Лавров Фото: David Dee Delgado/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мир стоит на развилке, очень важно не допустить скатывания к большой войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая в субботу на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что "прямо на глазах рождается новый мировой порядок".

"Контуры будущего созидаются в борьбе. Между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие. И между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование", - сказал Лавров.

Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с инициативой проведения в следующем году "Саммита будущего". "Успех этого начинания может быть обеспечен исключительно через формирование справедливого и честного баланса интересов всех стран-членов при соблюдении межправительственного характера нашей Организации", - сказал Лавров.

В своей речи министр также затронул и тему возможного расширения Совета безопасности ООН. "Все более востребованным становится и расширение Совета безопасности - исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки", - отметил глава российского МИД.

По его словам, "важно, чтобы новые члены Совбеза - как постоянные, так и непостоянные - пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, "Группа 77", Организация исламского сотрудничества".

"Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования Секретариата ООН. Действующие долгие годы критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах и искусственно обеспечивают запредельное доминирование граждан стран НАТО и ЕС", - убежден Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что "в целом назрело скорейшее реформирование существующей архитектуры глобального управления".

"Она давно не отвечает требованиям эпохи. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга", - отметил он. "Следует также незамедлительно разблокировать работу Органа по урегулированию споров ВТО", - добавил Лавров.