Лавров заявил, что Запад не хочет показать понимание происходящего на Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия в вопросе перспектив урегулирования конфликта на Украине руководствуется "голой действительностью" и делает вывод, что никто из западных союзников Киева не хочет показать понимание происходящего, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он (вопрос -ИФ) состоит из предположений, из сослагательных наклонений. Начинается у вас все с того, что будет, если Зеленский отменит свой декрет", - сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос о том, будет ли готова Москва сесть за стол переговоров без предварительных условий или с таковыми в случае отмены Киевом запрета на ведение переговоров с российскими властями.

"Во-первых, он его пока не отменил, и давать ему какие-то ангажементы никто не собирается", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, относительно урегулирования украинского кризиса Москва руководствуется "голой действительностью", в которой Киев и его западные союзники "в один голос твердо говорят - никакой другой основы для мира, кроме "формулы Зеленского" не существует". Лавров напомнил российскую позицию о том, что "формула Зеленского" просто нереализуема".

"Но говорят, вместе с тем, что это единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя - вот что мы слышим в качестве фактов. И делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, в том числе и те, кто понимает, но не очень хотят это делать публичным", - отметил министр.

"И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте", - резюмировал Лавров.