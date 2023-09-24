Российские военные из группировки "Запад" уничтожили 2 танка Leopard на Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сорвали попытку ротации украинских десантников в Харьковской области, за сутки уничтожены два танка Leopard, сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

"В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25 воздушно-десантной бригады на передовых позициях в районе Берестовое (Харьковская область). Огнём артиллерии группировки ротация сорвана", - уточнил Зыбинский.

Он пояснил, что помимо двух танков Leopard уничтожены две буксируемые гаубицы и миномётный расчёт.

"Общие потери противника составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат", - сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 44-й механизированной и 68-й егерской бригад противника на купянском направлении.