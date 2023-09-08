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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании, ФРГ и Нидерландов доставили на Украину

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Партия танков Leopard 1, выделенных Данией, ФРГ и Нидерландами на помощь Киеву, прибыла на Украину, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на датское Минобороны.

"Первые 10 танков прибыли на Украину. И в пути - их еще больше", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что еще 10 танков прибыли с завода для дальнейших поставок Украине. Датские военнослужащие обучают на территории Германии украинских военных использованию этой техники.

В минувшем феврале сообщалось, что Германия, Дания и Нидерланды будут поставлять Leopard 1 Украине. Издание Spiegel информировало, что власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 танков немецкого производства Leopard 1.

Танк Leopard 1 производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, танк постоянно модернизируют. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели.

Германия Дания Нидерланды Украина Leopard 1
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