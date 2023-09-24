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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

Правительство РФ выделило еще 45 млрд руб. на льготные кредиты аграриям

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Еще 45 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку программы льготного кредитования российских сельхозпроизводителей, что позволит субсидировать более 40 тыс. займов, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%, сообщается на сайте кабмина.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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