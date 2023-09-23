Кабмин направит регионам более 535 млн руб. на мелиорацию сельхозземель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России направит дополнительно более 535,5 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель в 26 регионах, сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

Соответствующие распоряжения подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Средства будут направлены 26 регионам, в их числе - Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

"С помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности", - говорится в распоряжении.

Как добавили в правительстве, "это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны".

В кабмине сообщили, что эта работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.