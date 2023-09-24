Российские войска улучшили тактическое положение на донецком направлении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили тактическое положение на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его данным, на донецком направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Весёлое (ДНР). "Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщил Конашенков.

Он также заявил, что на запорожском направлении авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по 65-й механизированной бригаде ВСУ в районе Работино (Запорожская область). "Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, на красно-лиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

"Ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Червоная диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, на южно-донецком направлении российская авиация и артиллерия нанесла удары по 38-й бригаде морской пехоты, 56-й мотопехотной бригаде ВСУ и 110-й бригаде территориальной обороны в районе Урожайного, Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области. "Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20", - сказал он.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, на этом направлении уничтожены более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка Krab, полевой склад боеприпасов в Берестового в Харьковской области.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, 122-мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады терробороны в районе населенного пункта Шляховое Херсонской области", - сказал Конашенков.