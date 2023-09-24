Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

За сутки в зоне СВО российские военные уничтожили 15 украинских беспилотников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, а также сбили вертолет Ми-8 вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной Республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"За сутки уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Степное Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Самойловка, Червоногорка, Любимовка, Очеретоватое Запорожской области и Казачьи Лагери Херсонской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией российской группировок войск нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады в ДНР, а также живой силе и военной технике ВСУ в 109 районах.

"Перехвачено три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 477 самолетов, 250 вертолетов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12104 танка и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13397 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ВСУ Горловка ДНР Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пушилин ввел в ДНР комендантский час по будням с 23:00 до 04:00

Пушилин избран главой ДНР

Пушилин избран главой ДНР

Что произошло за день: суббота, 23 сентября

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Балицкий избран губернатором Запорожской области

Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Сальдо избран губернатором Херсонской области

Сальдо избран губернатором Херсонской области

Морское сообщение восстановили в Севастополе

Глава Севастополя предупредил о новой ракетной опасности

Движение морского транспорта временно закрыли в Севастопольской бухте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });