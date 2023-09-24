Житель Омской области убил трех человек, включая двух малолетних сыновей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Три человека были убиты в омском поселке Любино. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Следственного управления регионального СКР.

По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летий местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой.

Его 30-летняя супруга мужчины с двумя другими детьми (годовалым и семилетним) смогли убежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).