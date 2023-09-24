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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Перебой в подаче электричества затронул петербургский аэропорт "Пулково"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временное отключение электричества произошло в зале вылета внутренних рейсов "Пулково" вечером воскресенья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково").

"В течение 1 минуты подача электроэнергии была восстановлена. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Свет погас в 19:30 воскресенья в связи с нарушением подачи электроэнергии в Петербурге, уточнили в пресс-службе.

Петербург Пулково
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