Перебой в подаче электричества затронул петербургский аэропорт "Пулково"
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временное отключение электричества произошло в зале вылета внутренних рейсов "Пулково" вечером воскресенья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково").
"В течение 1 минуты подача электроэнергии была восстановлена. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Свет погас в 19:30 воскресенья в связи с нарушением подачи электроэнергии в Петербурге, уточнили в пресс-службе.