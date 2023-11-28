"Пулково" вернулся к штатной работе и ждет прилета 11 задержанных рейсов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Пулково" после нормализации погодных условий в Петербурге работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта). Ожидается прибытие ранее задержанных рейсов.

Задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет задержано 11 рейсов, в ближайшее время их ждут в Петербурге. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления, предупреждает ВВСС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в телеграм-канале сообщал, что ночью из-за погодных условий было задержано 30 авиарейсов, 19 ушли на запасные аэродромы.

За прошедшие сутки из-за циклона высота снежного покрова в городе достигла 15,5 см. За ночь коммунальные службы города вывезли 8 тысяч кубометров снега, добавил Беглов.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов сипаеы. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".