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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Два рейса на Пхукет задержаны в аэропорту Иркутска

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вылет двух чартерных авиарейсов в Таиланд задержан в аэропорту Иркутска, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.

"В аэропорту г. Иркутска в связи с технической неисправностью задержан вылет чартерного рейса авиакомпании "Икар" по маршруту "Иркутск - Пхукет". Время вылета по расписанию - 05:15 24.09.2023. Планируемое время вылета - 12:00 27.09.2023", - говорится в сообщении.

На рейс запланированы 434 пассажира. В настоящее время они размещены в гостиницах "Воздушная гавань", "Ангара", "Лазурный берег" и "Звезда".

В надзорном ведомстве добавили, что в аэропорту Иркутска задерживается вылет еще одного чартерного рейса.

"Сегодня в аэропорту г. Иркутска по причине замены экипажа задержан вылет рейса ZF-4075 авиакомпании "Азур Эйр" по маршруту "Иркутск - Пхукет", - говорится в сообщении.

Этот рейс должен был вылететь по расписанию в 10:00, планируемое время вылета - 16:00. На рейс запланировано 336 пассажиров.

Транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, полагающихся пассажирам задержанных рейсов, в аэропорту организована работа мобильной приемной.

Иркутск Пхукет Таиланд
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