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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Задержанный в Иркутске на трое суток рейс вылетел в Пхукет

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в минувшее воскресенье в аэропорту Иркутска чартерный рейс авиакомпании "Икар" вылетел в среду в Таиланд, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Рейс по маршруту "Иркутск - Пхукет" состоялся. Сегодня в 7:28 (2:28 мск) 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта г. Иркутска. Общее время задержки вылета составило 73 часа 58 минут", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров на получение полагавшимся им услуг при задержке рейса, в аэропорту работала мобильная приемная. По поступившим от граждан обращениям организованы проверки.

Ранее сообщалось, что этот чартерный рейс был задержан рано утром 24 сентября в связи с технической неисправностью, вылет планировался на полдень 27 сентября. На рейс регистрировались 434 пассажира. Они были размещены в гостиницах.

Иркутск
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