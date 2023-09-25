Песков не считает сейчас возможным интервью Путина западным СМИ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают нецелесообразным организовывать интервью президента Владимира Путина западным СМИ из-за царящей в их странах русофобии, но полагают, что в будущем такое интервью потребуется.

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил швейцарской Die Weltwoche, что он хочет взять интервью у Путина, но правительство США ему не дает это сделать. Пескова спросили, готов ли Путин побеседовать с Карлсоном.

"Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью, - ответил пресс-секретарь президента. - Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность одурманена русско-ненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее".

Он напомнил, что Путин всегда предельно откровенен с зарубежными СМИ, дает развернутые ответы и всегда поясняет позицию Москвы.

"Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого инервьюера, подождем - увидим", - сказал Песков.