Американский журналист Карлсон подтвердил намерение взять интервью у Путина

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский журналист Такер Карлсон во вторник подтвердил, что намерен взять в Москве интервью у президента России Владимира Путина.

"Сегодня мы в Москве. И мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы скоро это сделаем", - сказал Карлсон в видеозаписи, размещенной в его аккаунте в соцсети Х.

Объясняя решение добиваться такого интервью, он отметил, что его работа журналиста заключается именно в том, чтобы "информировать людей". По его словам, спустя почти два года с начала российской спецоперации на Украине "большинство американцев не в курсе ситуации, у них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе".

Карлсон добавил, что события на Украине значительно изменили, в частности, "мировые военные и торговые альянсы".

"Экономическая система, созданная после Второй мировой войны, разрушается", - добавил американский журналист.

По словам Карлсона, администрация президента США Джо Байдена еще несколько лет назад пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву.

"Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь, поскольку мы любим США, и мы хотим, чтобы они оставались процветающими и свободными", - сказал Карлсон. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

Также он добавил, что не намерен навязывать какие бы то ни было идеи зрителям. Журналист считает, что каждый, посмотрев интервью, сможет сам сформировать собственную точку зрения на события в России и на Украине.

Наконец, Карлсон заявил, что неоднократно обращался с запросом об интервью с президентом Украины Владимира Зеленского. "Надеюсь, он согласится", - сказал он.

Ранее на этой неделе западные СМИ предположили, что прибывший в Москву Карлсон готовится взять интервью у президента РФ.

В Кремле оставили без комментариев возможное интервью Путина американскому журналисту.

"Что касается возможных интервью с президентом, в том числе зарубежным СМИ, то в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.