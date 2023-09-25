Суд в Петербурге оштрафовал "Самокат" на 20 тыс. руб. после массового отравления

Курьер службы доставки компании "Самокат" Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "Умный ритейл" (основное юридическое лицо сервиса доставки "Самокат") после массового отравления, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 000 рублей", - говорится в сообщении.

Компанию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Уточняется, что в сентябре в Петербурге зафиксировали случаи острой кишечной инфекции среди заказчиков готовых блюд АО "Грин Бокс", и в ходе внеплановой выездной проверки было установлено, что "Умный ритейл" допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, рюкзаки-термосумки и пластиковые контейнеры для доставки продуктов не обрабатывались, условия хранения и сроки годности продуктов не соблюдались, не было условий для соблюдения личной гигиены сотрудниками.

"Два холодильных оборудования не поддерживали требуемый температурный режим; в помещении предприятия отмечалось наличие насекомых. Представитель (компании - ИФ) отметил, что все нарушения устранены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 сентября суд в Петербурге на два месяца приостановил работу производителя готовой еды "Грин Бокс".

Компании вменяется некачественная уборка, наличие тараканов и мух, отсутствие маркировки и бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставка продукции в грязной таре. СКР также возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По состоянию на 12 сентября, число случаев острой кишечной инфекции после употребления кулинарной продукции АО "Грин Бокс", купленной через сервис доставки "Самокат" в Петербурге, достигло 274. Госпитализация понадобилась 137 петербуржцам, в том числе трем детям.

Управление Роспотребнадзора сообщало о том, что по результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена сальмонелла.