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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Насекомых нашли на производстве готовой еды, которой отравились 248 петербуржцев

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении АО "Грин Бокс", связанном со вспышкой кишечной инфекции, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы судов, предприятию вменяют некачественную уборку, наличие тараканов и мух, отсутствие маркировки и бактерицидного оборудования в цехах упаковки, доставка продукции в грязной таре.

Кроме того, некоторые сотрудники допущены до работы без медицинских книжек, а организация не оснащена достаточным набором средств для реализации технического процесса.

АО "Грин Бокс" представило в суд объяснение, в котором уведомило о проведении служебного расследования и готовности в кратчайший срок устранить нарушения, выявленные по его итогам.

Материалы по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) к производству пока не приняты, они переданы судье.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели Роспотребнадзор начал фиксировать острую кишечную инфекцию у жителей Петербурга, которые воспользовались сервисом доставки еды: пострадавшие употребляли готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс", приобретенную через сервис "Самокат" (ООО "Умный Ритейл").

По данным Роспотребнадзора на 11 сентября, зарегистрировано 248 случаев инфекции, в том числе у двух детей. Госпитализировано почти 130 человек.

В отношении АО "Грин Бокс" составлен протокол о временном запрете деятельности. Следственный комитет России возбудил дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Предполагаемая некачественная продукция снята с реализации.

Санкт-Петербург
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