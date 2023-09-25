На субсидирование Керченской паромной переправы предложено направить 5,7 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в 2024 году планирует выделить 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем, сказано в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 года и плановый период 2025-2026 годов, с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Субсидии планируется направить ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс" в целях обеспечения функционирования паромной переправы через Керченский пролив. Это учреждение обеспечивает работу паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

В 2023 году на обеспечение функционирования паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ для перевозки пассажиров, доставки автомобильной и железнодорожной накатной техники было также выделено 5,7 млрд рублей.

Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край, ежесуточно на линии задействовано пять паромов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили - по сухопутному коридору через новые регионы России.