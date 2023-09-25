Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

На субсидирование Керченской паромной переправы предложено направить 5,7 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в 2024 году планирует выделить 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем, сказано в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 года и плановый период 2025-2026 годов, с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Субсидии планируется направить ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс" в целях обеспечения функционирования паромной переправы через Керченский пролив. Это учреждение обеспечивает работу паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

В 2023 году на обеспечение функционирования паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ для перевозки пассажиров, доставки автомобильной и железнодорожной накатной техники было также выделено 5,7 млрд рублей.

Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край, ежесуточно на линии задействовано пять паромов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили - по сухопутному коридору через новые регионы России.

Керченская переправа Керчь Краснодарский край Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Петербурге оштрафовал "Самокат" на 20 тыс. руб. после массового отравления

Суд в Петербурге оштрафовал "Самокат" на 20 тыс. руб. после массового отравления

Нотариусов могут лишить права на бесплатный запрос сведений из ЕГРН

Суды удовлетворили иски о незаконной утрате госсобственности на 187 млрд рублей

МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

На платежках ЖКХ может появиться показатель экономии за счет энергоэффективности

На платежках ЖКХ может появиться показатель экономии за счет энергоэффективности

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

Песков сказал, что вопрос о будущем миротворцев РФ в Карабахе пока не решен

ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

Военные РФ перехватили два украинских дрона в Курской и Брянской областях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });