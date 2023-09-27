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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост в среду вечером временно закрыlb для проезда автотранспорта, сообщил в 19:42 по Москве телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром в среду примерно на 18 минут, до этого - в понедельник примерно на час.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".

Крымский мост Олег Крючков
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