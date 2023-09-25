Утечка химреагентов стала причиной отравления детей в бассейне под Тюменью

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры завершили проверку по факту отравления детей после купания в бассейне на базе отдыха под Тюменью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По данным ведомства, из-за нарушений правил обслуживания оборудования произошла утечка химических реагентов, которые используются для дезинфекции воды в бассейне. В результате этого три ребенка после купания были доставлены в больницу.

Прокуратура Тюменского района внесла руководителю учреждения представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечен управляющий базой отдыха.

Кроме того, детям, которым потребовалось оказание медицинской помощи, выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 375 тыс. рублей, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 18 августа 13 детей отравились парами хлора в бассейне горячего источника на базе отдыха в Тюменском районе. Трое из пострадавших были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).