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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Тюменском районе на базе отдыха 13 детей отравились в бассейне парами хлора, сообщила прокуратура Тюменской области.

Пострадали дети, отдыхавшие на базе вместе с родителями. Они почувствовали недомогание после купания в бассейне, им вызвали скорую помощь.

Троих детей - 2012, 2015 и 2016 года рождения - увезли в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), сообщили в областном управлении СКР. По версии следствия, дети отравились парами хлора в бассейне частного горячего источника.

Следователи уже побывали на базе, изъяли необходимые документы и видеозапись. следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося.

Управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидрасследование, представитель ведомства взял пробы воды для анализа. Прокуратура проведет свою проверку.

Роспотребнадзор Тюменская область прокуратура Тюменской области
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