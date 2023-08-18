В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Тюменском районе на базе отдыха 13 детей отравились в бассейне парами хлора, сообщила прокуратура Тюменской области.

Пострадали дети, отдыхавшие на базе вместе с родителями. Они почувствовали недомогание после купания в бассейне, им вызвали скорую помощь.

Троих детей - 2012, 2015 и 2016 года рождения - увезли в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), сообщили в областном управлении СКР. По версии следствия, дети отравились парами хлора в бассейне частного горячего источника.

Следователи уже побывали на базе, изъяли необходимые документы и видеозапись. следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося.

Управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидрасследование, представитель ведомства взял пробы воды для анализа. Прокуратура проведет свою проверку.