Депутаты предложили прописать понятие "маркетплейс" в законе о торговле

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракций "Справедливая Россия", КПРФ и "Единая Россия" предложила доработать законопроект о госрегулировании торговли и ввести туда определение "маркетплейса", продавца товаров на маркетплейсах и прописать особенности регулирования их деловых взаимоотношений.

Законопроект № 445923-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Предлагается обязать владельца маркетплейса публично, на сайте в интернете предоставлять сведения об условиях договоров, заключаемых как с продавцами, так и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

"Условия договоров могут пересматриваться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год", - говорится в законопроекте. При этом уточняется, что стороны должны уведомлять о намерении изменить условия договоров не менее чем за 30 календарных дней до его истечения.

При наложении штрафных санкций на продавцов и владельцев ПВЗ маркетплейс должен списывать их со счетов на основании как поименованных в договоре пунктов, так и при условии наличия письменного распоряжения продавца товаров на маркетплейсе или владельца ПВЗ о допустимости списания денежных средств. "Владелец маркетплейса обязан предварительно направить в адрес продавца товара и (или) владельца ПВЗ мотивированное письменное уведомление о принятии решения о наложении штрафных санкций и (или) иных удержаний", - говорится в законопроекте.

Владелец маркетплейса будет не вправе ограничивать доступ к личному кабинету продавца товара на маркетплейсе или владельца ПВЗ.

Устанавливается запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 млрд рублей, если аналогичные товары уже представлены на маркетплейсе.

Документ внесен без отзыва правительства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.