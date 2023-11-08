В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

Фото: "Интерфакс"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов в изначальном виде грозит упразднением этой бизнес-модели в России, считают в Ozon.

Компания направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предложения и замечания к законопроекту, который был внесен в Госдуму в сентябре, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Законопроект № 445923-8 подготовлен группой депутатов от фракций "Справедливая Россия", КПРФ и "Единая Россия". Они предложили доработать закон о госрегулировании торговли и закон о защите прав потребителей, ввести определения "маркетплейса", продавца товаров на маркетплейсах и прописать особенности регулирования их деловых взаимоотношений. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

В письме управляющего директора Ozon Сергея Белякова предлагается скорректировать практически все ключевые пункты законопроекта.

В частности, предлагается исключить из законопроекта запрет на продажу собственных товаров маркетплейсами с оборотом более 150 млрд рублей (при наличии аналогов). В Ozon считают, что этот пункт носит дискриминационный характер и ограничивает конкуренцию: подобные ограничения не действуют для традиционного ритейла и компаний, занимающих доминирующее положение на товарном рынке. Запрет может привести к ухудшению клиентского опыта в связи с тем, что маркетплейсы продают товары собственных торговых марок в исключительных случаях, например, если подобных позиций недостаточно от других продавцов на маркетплейсе, пишет Беляков.

Также в Ozon предупреждают, что ряд пунктов законопроекта фактически приравнивает маркетплейсы к торговым сетям, таким образом, агрегаторы будут вынуждены "отвечать за каждый проданный товар в полном объеме, что потребует проверки каждой партии до ее выставления на продажу" - это, в свою очередь, противоречит бизнес-модели маркетплейсов и сделает нереализуемой часть моделей продаж товаров.

Кроме того, Ozon считает нереализуемым пункт, по которому условия договоров владельцев маркетплейсов с продавцами товаров и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) могут пересматриваться по соглашению сторон не чаще одного раза в год. Это, с одной стороны, обусловлено количеством продавцов и владельцев ПВЗ, с каждым из которых придется согласовывать оферту по отдельности. С другой стороны, периодичность изменения оферты может зависеть от корректировки законодательства и внесения дополнений, не связанных с приобретением сервисов и услуг маркетплейса.

В итоге Ozon предлагает оставить норму, по которой владелец маркетплейса может пересматривать размер комиссии за продажу товаров не чаще одного раза в квартал.

Пункт о списании штрафных санкций со счетов продавцов и владельцев ПВЗ при наличии их письменного разрешения о допустимости таких списаний может привести к нарушению прав потребителей, так как они в основном касаются некачественных и контрафактных товаров, сумм за товары для возврата, нарушений продавцами законодательных норм, отмечают в Ozon.

Тем не менее, компания предлагает ввести процедуру обязательного предупреждения маркетплейсом об уведомлениях о списании средств с указанием причин (а продавцам и владельцам ПВЗ предоставить возможность направлять мотивированное возражение против списания).

Также Ozon считает необходимым исключить из законопроекта пункты, которые запрещают владельцу маркетплейса ограничивать доступ к личному кабинету продавца товаров или владельцу ПВЗ, а также вносить изменения в информацию, содержащуюся в них. По мнению компании, оба пункта не учитывают риски мошенничества и не позволят оперативно реагировать на недобросовестных продавцов.

"Мы находимся в диалоге со всеми профильными министерствами и авторами документа по теме законопроекта. Обсуждение с участниками рынка - сложившаяся практика, которая не раз доказала свою эффективность. Такое обсуждение необходимо для того, чтобы учесть все ключевые риски от текущей версии документа для российского рынка электронной коммерции", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon.