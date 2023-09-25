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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Сотрудница завода ранена при повторном обстреле белгородского Шебекино

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил еще об одном обстреле с украинской стороны территории Шебекино.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая - женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

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По его данным, в результате обстрела повреждения получили несколько цехов предприятия.

Ранее в понедельник Гладков сообщал о женщине, получившей контузию при обстреле Шебекино украинскими военными. Кроме того, несколько раз за день была обстреляна территория Валуйского горокруга, две женщины пострадали.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Шебекино
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