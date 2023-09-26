Гладков сообщил о пяти раненных при обстрелах в Белгородской области за понедельник

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днем ранее в результате обстрелов пострадали пять мирных жителей.

"Вчера у нас в результате обстрелов пострадало пятеро мирных жителей: две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медицинской помощью после обстрела гражданского промышленного предприятия в Шебекино", - написал он во "ВКонтакте".

По его словам, "всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже находятся дома".

Днем ранее губернатор сообщал о таких случаях по отдельности в Telegram.