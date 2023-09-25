Крымский мост открыт для движения после остановки на час

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост в понедельник вечером открыт для проезда автотранспорта после паузы в движении примерно на час, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Остановка в движении была объявлена в 20:50, сообщение о возобновлении движения - в 21:52.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали дважды в пятницу.