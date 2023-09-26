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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Северный флот провел учения по высадке десанта на мысе Челюскин

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные провели учения по высадке десанта и проведению стрельб на мысе Челюскин - самой северной точке Евразийского континента, сообщила пресс-служба Северного флота РФ во вторник.

"Подразделение антитеррористической деятельности арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота провело комплексное учение антитеррористической направленности по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований в районе мыса Челюскин", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье началось при поддержке корабельной авиации.

"С борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на побережье десантно-штурмовые группы морских пехотинцев", - рассказали в пресс-службе.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль (БДК) "Александр Отраковский".

"Экипаж БДК занял район для высадки десанта способом на упор, и в установленные нормативы успешно осуществил выгрузку техники и личного состава", - сообщил Северный флот.

Военные отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма, а также по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

"В ходе учения личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов", - подчеркнули в пресс-службе флота.

Северный флот Ка-27
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