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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Международное антитеррористическое учение "СМОА плюс" началось в Приморье

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Совместное международное антитеррористическое учение воинских формирований вооруженных сил РФ и вооруженных сил государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу "СМОА плюс" стартовало в Приморском крае, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа.

"Учение пройдет в два этапа. На первом этапе представители органов военного управления воинских формирований государств - участников учения оперативного и тактического уровня определят замысел и выработают решение на проведение антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

На втором этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработают совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне "Сергеевский".

В основу розыгрышей тактических эпизодов положены варианты совместных действий воинских контингентов вооруженных сил РФ, вооруженных сил Мьянмы и других государств-партнеров.

К учению привлекаются органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил государства Бруней-Даруссалам, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индии, Республики Индонезии, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Республики Союз Мьянма, Королевства Таиланд и Республики Филиппины.

Всего в учении примет участие около 700 военнослужащих воинских контингентов стран-участниц учения, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.

Учение направлено на укрепление и продвижение регионального взаимодействия в области противодействия терроризму, повышение уровня оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обмен опытом в области борьбы с терроризмом.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии АСЕАН и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.

АСЕАН Приморье
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