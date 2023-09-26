Глава Центрального исполкома "Единой России" Сидякин стал депутатом Госдумы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вакантный мандат депутата Госдумы от партии "Единая России" получил глава ее Центрального исполкома Александр Сидякин. Соответствующее постановление было принято единогласно на заседании ЦИК России во вторник.

"Мы вас поздравляем, позвольте вручить вам удостоверение (депутата Госдумы - ИФ)", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова Сидякину.

В свою очередь Сидякин выразил благодарность членам ЦИК за поддержку.

Сидякин руководил администрацией главы Республики Башкортостан с 13 ноября 2018 года по 17 ноября 2021 года, до этого был в течение двух созывов (VI и VII) депутатом Госдумы.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак 22 сентября сообщил, что Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации Игоря Кастюкевича. При этом, по его словам, Сидякин продолжит руководить исполкомом партии. Решение было принято заочным голосованием Генсовета партии.