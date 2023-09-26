Что произошло за день: вторник, 26 сентября

Коллегия Минобороны РФ, рост биржевых цен на топливо, прогноз Минэкономразвития по курсу рубля

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери за сентябрь составили более 17 тыс. военных. Министр обороны РФ заявил на коллегии, что на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. По его словам, у контрнаступления ВСУ нет значимых результатов. Министр также сообщил, что наращивается мощь российской армии, в том числе с помощью поставок современного вооружения, намеченные цели будут достигнуты до 2025 года.

- Дмитрий Песков не стал комментировать видео с сыном Рамзана Кадырова Адамом. На уточняющий вопрос о причинах пресс-секретарь президента РФ ответил: "Не хочу". Накануне глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын бьет арестованного по подозрению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

- Минэкономразвития ожидает, что курс рубля будет укрепляться в IV квартале 2023 года и в I полугодии 2024 года, достигнет пика в июне 2024 года. Согласно прогнозу, в декабре 2023 года курс будет в районе 94,3 руб./$1 и 105,0 руб./EUR1, к июню 2024 года рубль укрепится до 87,5 руб./$1 и 97,5 руб./EUR1. При этом ниже 100 рублей евро будет находиться всего пять месяцев - с мая по сентябрь 2024 года.

- Биржевые цены на бензин и дизтопливо развернулись вверх после недельного падения. Согласно данным Санкт-Петербургской биржи, стоимость Аи-92 по национальному индексу во вторник подросла на 1,8%, Аи-95 - на 1,2%, летнее дизельное топливо - на 1,1%.

- Глава Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин стал депутатом Госдумы. Он получил мандат, освободившийся после перехода в Совет Федерации Игоря Кастюкевича.

- Командующий Черноморским флотом участвовал в коллегии Минобороны РФ. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Виктор Соколов якобы пострадал в результате ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму.

- Правительство РФ поддержало поправки о штрафах за утечки персональных данных. Ими предусмотрено ужесточение ответственности вплоть до введения оборотных штрафов. Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала предложение Минцифры включить в законопроект механизм компенсации пострадавшим, что станет смягчающим обстоятельством при назначении наказания.

- VK завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район в Калининградской области.

- Апелляционный суд утвердил приговор Алексею Навальному - 19 лет колонии особого режима за экстремизм. Первый апелляционный суд общей юрисдикции убрал из мотивировочной части формулировку "особо опасный рецидивист", но юридических последствий это изменение не возымело.