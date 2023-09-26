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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Песков отметил повышение эффективности борьбы с беспилотниками ВСУ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Все больше и больше украинских беспилотников, атакующих Россию с украинской стороны, удается нейтрализовать, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что эта практика - нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры - продолжается. Мы видим с вами также очень много новостей от наших военных о том, что подавляющее большинство этих беспилотников у них получается уничтожать, нейтрализовать", - сказал Песков.

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"Опять же, в данном случае здесь все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовать", - добавил он.

По его словам, принимаются меря для минимизации таких атак.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, готова ли Россия к защите инфраструктуры от атак украинских беспилотников с приближением холодов.

Дмитрий Песков Минобороны РФ ВСУ
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