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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В Курской области семь населенных пунктов остались без света после атаки БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram об атаке дроном электроподстанции в Кореневском районе.

"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал", - написал он.

Аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только позволит обстановка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Курская область
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