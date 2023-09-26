В Курской области семь населенных пунктов остались без света после атаки БПЛА
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram об атаке дроном электроподстанции в Кореневском районе.
"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал", - написал он.
Аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только позволит обстановка.